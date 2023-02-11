Пловчиха из Чили проплыла 2,49 км в Антарктиде и установила мировой рекорд

Чилийская спортсменка Барбара Эрнандес стала первой, кто проплыл 2,49 километра в антарктических водах. Об этом сообщает агентство United Press International.

Чилийка установила мировой рекорд, проплыв 2,49 км в Антарктиде. Видео © Twitter / Austropatagonia

37-летняя женщина плыла в ледяной воде температурой 2,2 градуса по Цельсию в обычном купальнике. Она призналась, что целью её заплыва было поднять проблему защиты антарктических вод.

"Плавание в Антарктиде было моей мечтой на протяжении многих лет и частью моей давней цели поплавать во всех семи частях Мирового океана. Физически это было невероятно тяжело, но оно стоит того, если понимание о необходимости защиты этих вод дойдёт до лиц, принимающих решения", — подчеркнула чилийка.

А до этого Эрнандес совершила самый быстрый заплыв на морскую милю через пролив Дрейка между Атлантическим и Тихим океаном.