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11 февраля, 03:44

Пловчиха из Чили проплыла 2,49 км в Антарктиде и установила мировой рекорд

Чилийская спортсменка Барбара Эрнандес стала первой, кто проплыл 2,49 километра в антарктических водах. Об этом сообщает агентство United Press International.

Чилийка установила мировой рекорд, проплыв 2,49 км в Антарктиде. Видео © Twitter / Austropatagonia

37-летняя женщина плыла в ледяной воде температурой 2,2 градуса по Цельсию в обычном купальнике. Она призналась, что целью её заплыва было поднять проблему защиты антарктических вод.

"Плавание в Антарктиде было моей мечтой на протяжении многих лет и частью моей давней цели поплавать во всех семи частях Мирового океана. Физически это было невероятно тяжело, но оно стоит того, если понимание о необходимости защиты этих вод дойдёт до лиц, принимающих решения", — подчеркнула чилийка.

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А до этого Эрнандес совершила самый быстрый заплыв на морскую милю через пролив Дрейка между Атлантическим и Тихим океаном.

Ранее Лайф писал, что в Кабардино-Балкарии пять аэростатов перелетели через Эльбрус, установив рекорд. Событие приурочили к 220-летию основания Кавказских Минеральных Вод.

Обложка ©

Twitter / Austropatagonia

Иван Косицын
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