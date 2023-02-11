Сексолог назвала причины, почему влюблённые похожи друг на друга внешне
Раскрыта тайна превращения романтических партнёров в копии друг друга. Если вы думаете, что внешняя схожесть пар — обман зрения, глубоко ошибаетесь.
Вы замечали, что в парах, которые долго встречаются или живут вместе, мужчина и женщина внешне похожи друг на друга? Сексолог Надя Бокоди утверждает, что это не обман зрения, и объясняет, почему так получается.
Классический пример внешнего сходства супругов — персонажи картины "Американская готика" Гранта Вуда. Изображение © Wikimedia Commons / The Art Institute of Chicago Museum
Первая причина настолько проста, что от неё становится не по себе. Дело в том, что мы чаще всего выбираем романтических партнёров, похожих на нас самих.
На самом деле есть много теорий на этот счёт. Но самое популярное объяснение учёных — это так называемый эффект знакомства с объектом. Мы склонны отдавать предпочтение тому, с чем регулярно имеем дело
Мы каждый день смотрим на себя в зеркало и уже давно изучили все особенности своей внешности. Поэтому, когда видим что-то похожее в других людях, нам приятнее общаться именно с ними.
Кадр из фильма © "Зеркало". Режиссёр Андрей Тарковский, сценаристы Александр Мишарин, Андрей Тарковский, Арсений Тарковский / "Кинопоиск"
Учёные объясняют это тем, что мозгу легче обрабатывать визуальную информацию, которая частично уже была в него "подгружена".
Кадр из фильма © "Матрица: Воскрешение". Режиссёр Лана Вачовски, сценаристы Дэвид Митчелл, Александр Хемон, Лана Вачовски, Лилли Вачовски / "Кинопоиск"
Но это не единственная причина. Когда вы проводите много времени с другим человеком, неосознанно копируете его поведение. Его привычки, интересы и даже манера одеваться незаметно проникают в вашу жизнь.
Яркий пример — Брэд Питт, который был похож на всех своих девушек.
Российские звёзды Леонид Агутин и Анжелика Варум тоже очень похожи. Фото © Wikimedia Commons / Irukan
Впрочем, внешнее сходство ещё не означает, что отношения пары безоблачны, подчёркивает Daily Star. А вот поцелуи — совсем другое дело. Ведь на самом деле в них гораздо больше смысла, чем принято думать.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев