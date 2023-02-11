8 опасных звоночков, что вашего мужчину околдовали

Если магический ритуал был проведён правильно, приворот на парня обязательно сработает. Эксперты в мире эзотерики отмечают, что мужчину, попавшего под колдовство, легко вычислить по ряду признаков. Замечаете, что супруг или бойфренд вдруг неожиданно изменился, стал уделять вам меньше внимания? Как можно скорее проверьте его на симптомы любовной магии.

Мужчину стали мучить кошмары

Беспокойный сон, постоянные кошмары или даже бессонница — это могут быть как и звоночки депрессии, так и приворота. Фото © Shutterstock

Приворот — это всегда вторжение в энергетическое поле человека, с этого всё начинается. Перед тем как магия вступит в полную силу и сможет влиять на мужчину, ей нужно подавить волю объекта заклинания. Потому, чтобы истощить человека, и появляются кошмары. На этой почве следом может нагрянуть и бессонница.

Парень заметно изменился внешне

Благодаря стрессу и невидимой борьбе с тёмной магией мужчина, который находится под действием приворота, начнёт меняться внешне. Из-за проблем со сном ваш партнёр станет рассеяннее и невнимательнее, у него перестанет хватать сил, чтобы так же тщательно, как раньше, следить за собой. Поэтому неряшливость — тоже один из симптомов приворота. Объект заклинания может сильно похудеть — отказываться от еды, испытывая непонятно откуда взявшуюся тоску.

Бойфренд отказывает в интиме

Если мужчина раньше был рад сексу с вами, желал близости, а потом неожиданно и резко стал отвергать попытки заняться любовью — налицо симптом приворота. Фото © Shutterstock

Что такое любовная магия? Если простыми словами, энергетическая привязка понравившегося мужчины к возжелавшей его женщине насильственным путём. Лишь только если тёмная магия достаточно сильна, заклинание подействует быстро. Одним из ярких подтверждений удачного приворота станут неожиданные отказы в сексе. Супруг раньше был ласков или страстен, а сейчас вообще не проявляет никакого интереса к близости с вами? Ну, его точно приворожили!

Мужчина больше не увлечён хобби

Ещё одним опасным звоночком и намёком на сильнодействующее любовное заклинание станет неожиданный и резкий отказ вашего ненаглядного от хобби, которые раньше приносили ему удовольствие. Приворот заставляет мужчину буквально прощаться с прежней жизнью, перестраиваться под "новую хозяйку".

У парня появились вредные привычки

Приворот может стать причиной неожиданного появления у вашего спутника вредных привычек. Мужчина, который презирал подобные выходки знакомых и друзей, теперь сам "не просыхает". Или же у партнёра, который, например, курил раньше, появляется тяга к запрещённым веществам, потому что одного никотина уже мало.

Мужчина стал нервным и агрессивным

Одним из побочных действий любовного приворота станет повышенная агрессивность или раздражительность мужчины. Фото © Shutterstock

Оказавшись под действием приворота, ваш благоверный начнёт меняться и в характере. Некогда активный человек поникнет, потеряет огонёк внутри. Мужчина станет молчаливым, раздражительным, будет легко идти на конфликт и агрессивно реагировать на критику.

У кавалера начались проблемы на работе

Из-за изменений в поведении, пассивности, потери сил и мотивации что-либо делать очень вероятно, что у кавалера, оказавшегося под приворотом, на работе тоже возникнут проблемы. Если раньше мужчина был душой коллектива, примером остальным, когда речь идёт о продуктивности и новаторском подходе, теперь сник, стал тенью себя прежнего. Возможно, даже переругался со всеми из-за побочного действия любовного заклинания — раздражительности.

Партнёр стал отдаляться от семьи

Приворот рассчитан на то, чтобы "выгнать" мужчину из прежней семьи или отношений и направить к женщине, которая околдовала. Фото © Shutterstock