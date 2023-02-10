Более 70% россиян ничего не подарят своим половинкам на День святого Валентина
Психолог Рябова объяснила, почему 72% россиян ничего не подарят любимым на 14 Февраля
День всех влюблённых не теряет свою популярность среди россиян: в 2007 году его отмечали 50% граждан и за 15 лет эта цифра лишь увеличилась. Семейный психолог Виктория Рябова считает, что такая тенденция связана с переходом людей на онлайн-формат общения.
Согласно опросу kp.ru, 72% женщин заявили, что ничего не подарят партнёру на 14 Февраля. Небольшой процент девушек всё же любит этот праздник: 8% подарят избраннику страстную ночь, 4% — парфюм, 3% — одежду, открытки и прочие безделушки и по 2% — гаджет, алкоголь, аксессуары или билеты в театр.
Ровно столько же мужчин (72%) никак не будут поздравлять свою половинку в этот день, но 12% хотят подарить любимой цветы. Кто-то поздравит символически, с помощью открытки (3%), остальные (2%) — преподнесут парфюм, билеты, одежду или путешествие.
"И тут дело не в том, что этот праздник у нас не прижился. Просто нам всё труднее выходить из своего кокона, общение и внимание — это всегда труд. Зато сюрпризы и подарки укрепляют отношения. Устраивайте этот праздник себе хоть каждую субботу!" — объяснила Рябова.
В День святого Валентина те, у кого есть пара, ждут от любимого человека больше нежности, ласки, заботы. И, конечно, подарков! А тех, кто ещё без второй половинки, именно в эту волшебную дату может ожидать чудо. Астролог Елена Соболева рассказала Лайфу, кто может смело рассчитывать на такой подарок звёзд.
ТАСС / Артём Геодакян