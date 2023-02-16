Юрист объяснила, чем начальник обязан обеспечить рабочее место сотрудника

Кандидат юридических наук, заместитель руководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Мария Панарина объяснила в беседе с Лайфом, чем по закону начальник обязан обеспечить рабочее место в офисе. Главное требование — размер рабочей площади должен быть не менее 4,5 кв.м.

Далее работодатель обязан предоставить сотруднику компьютер с диагональю монитора не менее 39,6 сантиметра или планшет с диагональю от 26,6 сантиметра. В идеале вся техника должна раз в день обрабатываться антисептиком.

"Отдельные требования предъявляются к освещению рабочего пространства. Так, коэффициент пульсации освещённости у ламп не должен превышать 5%. Более высокие показатели могут привести к проблемам со здоровьем: возникают расстройства сна, депрессия, нарушается нормальная работа сердечно-сосудистой системы", — объянила Панарина.

Если в офисе работает более 30 человек, там должна быть отдельная кухня площадью не меньше 12 кв.м. В ней нужно установить раковину, холодильник, а также чайник или кулер. Также, согласно статье 108 ТК РФ, каждый сотрудник имеет право на обеденный перерыв от получаса до двух часов, причём это время не должно идти в учёт рабочих часов. В случае же неотложности трудового процесса приём еды разрешается в офисе, а рабочее время учитывается.

Не менее серьёзно закон относится и к пожарной безопасности: в офисе обязательными являются противопожарные инструкции, огнетушители (не менее чем в 20 метрах от потенциальной точки горения), а также пожарные сигнализации и автоматические установки тушения.

"В офисах должно быть не шумно, воздух должен содержать достаточное количество кислорода, а уровень электромагнитного поля — не превышать установленных норм. Эти показатели можно измерить только с помощью специальных аккредитованных организаций", — говорит юрист.

Панарина заверила, что при возникновении угрозы жизни или здоровью из-за условий труда сотрудники в праве написать заявление на имя руководителя, отказаться от выполнения обязанностей и потребовать новую работу на время устранения несоответствий (ст. 216. 1 ТК РФ). Более того, с целью выявления таких факторов может проводиться специальная оценка условий труда (СОУТ), по результатам которой устанавливаются классы и подклассы условий труда на рабочих местах.