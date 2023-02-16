Названы лучшие и худшие цвета для наряда на собеседование

Разные тона в одежде могут повлиять на впечатление рекрутера от собеседника. К примеру, синий костюм будет ассоциироваться с системой, чёткостью и спокойствием, а коричневый цвет скажет о надёжности и стабильности. По словам стилиста Евгении Гудошиной, иногда можно одеться и поярче.

"Коралловый, розовый, сливочный можно выбрать, если работа предполагает постоянное общение, — они производят располагающее впечатление и создадут образ специалиста, к которому будут тянуться люди. Осторожнее с яркими цветами. Если рекрутер будет в плохом настроении, красный свитер или пиджак усугубит негативную реакцию", — пояснила она в беседе с News.ru.

Жёлтый и оранжевый ассоциируются с детьми, поэтому их стоит использовать лишь при устройстве на соответствующую работу. Что касается фасона, то чёткая линия плеч создаст впечатление надёжности, и лучше, чтобы это был пиджак или жакет с надетыми под них рубашкой, блузкой или даже футболкой. Главное, чтобы последний элемент одежды не был единственным, иначе это вызовет ощущение несерьёзности.

"Расслабленный стиль допустим только в креативной среде, где работа предполагает творчество. А вот кроссовки можно надеть и с костюмом, если в офисе нет дресс-кода и компания частная. Подойдут светлые модели и тёмные на белой подошве", — объясняет Гудошина.

Если собеседование предстоит на рядовую должность, то отлично подойдут свитер и джинсы. Главное — однотонные, без рисунков и дырок, предупредила Гудошина. Летом для прекрасного пола допускаются удлинённые шорты-бермуды со стрелками и туфли модели слинг-бэк с открытой пяткой. Мужчинам же лучше не надевать рубашки с коротким рукавом — это превратит их в школьников.