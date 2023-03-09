Каждый восьмой россиянин за последние два года ни разу не был в отпуске, показал опрос

Половина россиян совсем не брала отпуск в 2021–2022 годах или делала это не чаще раза в год. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого компанией Aviasales.

Согласно данным, каждый восьмой россиянин в последние два года лишал себя удовольствия отдохнуть от работы, а 64% опрошенных если и уходили на каникулы, то не меняли обстановку — оставались дома или в пределах родного города. Специалисты утверждают, что отсутствие отпуска связано с психическим состоянием. Люди, которые не смогли отдохнуть, испытывают опустошённость, истощение, стресс, раздражительность и агрессию.

"Упущенные каникулы — один из отрицательных факторов, сказывающихся на общем состоянии. Фрустрация от желания полноценно отдохнуть и невозможность сделать это может вести по меньшей мере к невротизации", — отметила психолог-тренер, кандидат психологических наук Лариса Фоменко.

В таком состоянии даже выбор направления для путешествия становится затруднительным. По мнению эксперта, отрываться от привычной рутины нужно два раза в год. При этом отпуск лучше разделить на лечебно-оздоровительный и активный. Психолог обратила внимание на то, что кратковременный отдых не сравнится с путешествиями — он воспринимается как временная помощь. Также выяснилось, что в качестве "лекарства" и способа расслабиться россияне расценивают именно перелёты.