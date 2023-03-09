Не отдохнуть, а напрячься: Россияне перечислили нестандартные поводы для отпуска

Каждый второй работающий россиянин хоть однажды брал отпуск не для того, чтобы отдыхать: 18% по одному разу, почти треть (32%) — неоднократно. Самые частые причины для такого "отдыха" — желание поправить здоровье (38%) или сделать ремонт (34%). Как узнал Лайф, такие данные получены по результатам опроса, проведённого сервисами "Работа.ру" и "Ремонт" со "СберУслугами".

По 19% респондентов ответили, что во время "отпуска не для отдыха" навещают семью в другом городе либо занимаются делами, связанными с документами. Исследование показало, что отпуск ради ремонта мужчины берут чаще, чем женщины (56% и 44% соответственно). Предпочитают поправлять здоровье в отпуске, наоборот, женщины (70% против 30%). Оформлением или заменой личных документов занимаются 15%, 14% во время отпуска ищут новую работу, ещё столько же — подрабатывают. 8% занимались во время "отдыха" переездом, а 6% — учёбой в вузе.

Чаще всего на решение личных задач россиянам хватает две недели (32%). 22% готовы потратить несколько дней, а 21% — неделю. 9% респондентов нужен месяц, 8% хватит трёх недель. 5% и вовсе обходились одним днём. Более 30 дней брали 3%. Из тех, кто уделяет это время ремонту, 42% справляются в течение двух недель, 20% — за несколько дней, 19% опрошенных требуется неделя. Чтобы поправить здоровье, 32% респондентов нужно несколько дней. 26% отметили две недели, а 23% — одну. 62% участников опроса сказали, что предпочитают, чтобы "отдых" был оплачиваемым.