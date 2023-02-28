Россиянам объяснили, как распознать обман начальника и не потерять "хвосты" отпусков
Юрист Плешанова объяснила, может ли пропасть неиспользованный прошлогодний отпуск
Юрист Ольга Плешанова успокоила тех, кто уже долгое время не был в отпуске и не грелся на море. По словам эксперта, не использованный за прошлые года отпуск не может пропасть, если только работодатель не пойдёт на ухищрения.
"Прошлогодний отпуск пропасть не должен. Отпуск за прошедший год по международным правилам полагалось использовать в течение полугода, но по российскому Трудовому кодексу ограничений нет", — приводит её слова РИА "Федералпресс".
Юрист объяснила, что прошлогодний отпуск оформляется как обычный — достаточно написать обычное заявление, выбрав даты. При этом она призвала быть бдительнее, ведь бывают недобропорядочные работодатели, которые могут обмануть своих сотрудников и, например, вместо больничного отправить работника в отпуск. Стоит знать, что это недопустимо, ведь ежегодный отпуск и больничный — совершенно разные понятия.
Ранее Лайф рассказывал, в какое время года россияне охотнее берут отпуск. Как показал опрос, менее трети работников компаний готовы уходить в отпуск в январе или феврале. При этом почти 80% опрошенных выбирают исключительно летний отдых.
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