Россиянам объяснили, как распознать обман начальника и не потерять "хвосты" отпусков

Юрист Ольга Плешанова успокоила тех, кто уже долгое время не был в отпуске и не грелся на море. По словам эксперта, не использованный за прошлые года отпуск не может пропасть, если только работодатель не пойдёт на ухищрения.

"Прошлогодний отпуск пропасть не должен. Отпуск за прошедший год по международным правилам полагалось использовать в течение полугода, но по российскому Трудовому кодексу ограничений нет", — приводит её слова РИА "Федералпресс".

Юрист объяснила, что прошлогодний отпуск оформляется как обычный — достаточно написать обычное заявление, выбрав даты. При этом она призвала быть бдительнее, ведь бывают недобропорядочные работодатели, которые могут обмануть своих сотрудников и, например, вместо больничного отправить работника в отпуск. Стоит знать, что это недопустимо, ведь ежегодный отпуск и больничный — совершенно разные понятия.