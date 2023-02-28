Роструд напомнил о выходном 8 Марта

Россиян ждёт один выходной среди недели — это праздничная среда 8 Марта. Кроме того, 7 марта рабочий день сокращается на час. Об этом гражданам напомнили в Роструде.

"В России Международный женский день является нерабочим праздничным днём. В 2023 году 8 Марта приходится на середину рабочей недели — среду. Поэтому в соответствии с производственным календарём на празднование Международного женского дня отводится один день, перенос выходных не предусмотрен", — говорится в сообщении ведомства.