Роструд напомнил о выходном 8 Марта
Россиян ждёт один выходной среди недели — это праздничная среда 8 Марта. Кроме того, 7 марта рабочий день сокращается на час. Об этом гражданам напомнили в Роструде.
"В России Международный женский день является нерабочим праздничным днём. В 2023 году 8 Марта приходится на середину рабочей недели — среду. Поэтому в соответствии с производственным календарём на празднование Международного женского дня отводится один день, перенос выходных не предусмотрен", — говорится в сообщении ведомства.
Из-за того что праздник выпадает на среду, многие россияне берут дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых. Для поездок путешественники чаще всего выбирают регионы РФ, но есть в списке и заграница. Куда поедут граждане в грядущие выходные, в материале Лайфа.
Агентство "Москва"