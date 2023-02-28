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28 февраля, 08:33

Роструд напомнил о выходном 8 Марта

Россиян ждёт один выходной среди недели — это праздничная среда 8 Марта. Кроме того, 7 марта рабочий день сокращается на час. Об этом гражданам напомнили в Роструде.

"В России Международный женский день является нерабочим праздничным днём. В 2023 году 8 Марта приходится на середину рабочей недели — среду. Поэтому в соответствии с производственным календарём на празднование Международного женского дня отводится один день, перенос выходных не предусмотрен", — говорится в сообщении ведомства.

Опрос раскрыл отношение россиян к 23 Февраля и 8 Марта

Опрос раскрыл отношение россиян к 23 Февраля и 8 Марта

Из-за того что праздник выпадает на среду, многие россияне берут дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых. Для поездок путешественники чаще всего выбирают регионы РФ, но есть в списке и заграница. Куда поедут граждане в грядущие выходные, в материале Лайфа.

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Агентство "Москва"

Александра Вишнякова
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