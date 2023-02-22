Отдых среди недели: Куда россияне решили путешествовать на 8 Марта

В этом году Международный женский день выпадает на среду, поэтому многие россияне берут дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых. Для поездок путешественники выбирают регионы РФ, а также другие страны, показали данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Специалисты проанализировали бронирования авиа- и ж/д билетов на период с 4 по 12 марта. Оказалось, что самыми популярными направлениями для путешествий на самолёте стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург: доля авиабронирований в каждом городе составила 18,5%, 15,4% и 12,0% соответственно. Следом идут Минеральные Воды, куда оформлено 7,3% заказов. Замыкает пятёрку Калининград, на который пришлось 6,3% бронирований. Кроме того, на мартовские выходные многие туристы решили отправиться в путешествие на Байкал (3,8%), в Дагестан (3,3%) и другие регионы страны.

Самым популярным зарубежным направлением стал Дубай, который выбирали в 9,6% случаев. Второе место занял Стамбул с долей 7,5%, а третье — Бали (5,1%). Чуть меньше авиазаказов оформлено в Ереван и Коломбо. Некоторые путешественники также решили отправиться в Таиланд.

На поезде большинство туристов собираются отправиться в Москву, на столицу приходится 31,6% бронирований. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург (15,3%), следом идут Краснодар (6,4%) и Сочи (2,7%). Среди направлений, пользующихся спросом у туристов в марте, оказались также Нижний Новгород (2,5%), Анапа (1,9%), Новосибирск (1,8%), Сургут (1,6%), Екатеринбург (1,5%) и Казань (1,4%).