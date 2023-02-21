Отечественные курорты в лидерах: Куда россияне поедут отдыхать на 23 Февраля

Длинные февральские выходные являются отличным поводом съездить на отдых. Чаще всего для этого россияне выбирают отечественные курорты, однако популярностью пользуются и зарубежные направления. Об этом узнала страховая компания "Росгосстрах" и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru, а результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что сразу 21% опрошенных для путешествий выбрали курорты России. Среди поездок за рубеж самыми ходовыми стали ОАЭ (18%), Таиланд и Египет (по 17%), а также Турция (14%). Средний чек за тур по РФ составил почти 48 тысяч рублей (в прошлом году — 43 тысячи рублей), а самым дорогим стал средний чек за тур в Таиланд — 212 тысяч рублей. За поездку в ОАЭ российские путешественники в среднем отдавали по 177 тысяч рублей.

"Что касается индивидуальных путешествий, а не пакетных туров, то, по статистике "Росгосстраха", в праздничные дни, приуроченные к 23 Февраля, россияне будут в основном путешествовать по России (61%), но также нацелены и на страны Европы (22%)", — отметила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова.

В рейтинг российских направлений попали Санкт-Петербург (17%) и несколько районов Сочи: Адлер (15%), Сочи-Центр (14%), Имеретинский и Красная Поляна (по 8%). Средний чек за тур в Петербург составил 25 тысяч рублей. Поездка в Сочи вышла дороже: средний чек за путешествие в Адлер, Имеретинский и Сочи-Центр варьировался от 45 до 52 тысяч рублей. Самым высоким стал тур в Красную Поляну — примерно 118 тысяч рублей.

Отправятся в поездку на длинные выходные россияне в основном парами (58%) или семьёй с детьми (17%). Проживать отдыхающие будут в отелях трёх категорий — пятизвёздочных (34%), четырёхзвёздочных (32%) и трёхзвёздочных (24%). Большинство туристов выбирали проживание с завтраками (42%) или "всё включено" (25%). Ещё 15% решили взять вариант без питания.

"На 33% больше россиян запланировали поездки на 23 Февраля в этом году, чем в 2022-м. В первую очередь это связано с тем, что в прошлом году выходной день выпадал на середину недели и использовать праздник как дополнительный отпуск было невозможно. Сейчас же россияне получают сразу четыре выходных, которые они хотят использовать для путешествий. Лидером среди направлений стала Россия. В прошлом году туристы чаще всего выбирали пляжное направление — Египет", — сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Однако в этом году, продолжил он, Египет оказался лишь на третьем месте, всему виной стал резкий рост стоимости путешествий к Красному морю. Она выросла в среднем с 96 до 157 тысяч рублей за тур.