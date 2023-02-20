В России началась рабочая неделя с четырьмя выходными

Начавшаяся рабочая неделя в России будет очень короткой, состоящей только из трёх трудовых дней. Россиян ожидают выходные дни с 23 по 26 февраля.

В Роструде ранее отмечали, что 23 февраля празднуется День защитника Отечества, это нерабочий день. А 24 февраля стало выходным за счёт переноса с воскресенья, 1 января. Ну а 25 и 26 февраля — это суббота и воскресенье. Таким образом, в целом отдых продлится четыре дня.

Также нужно помнить, что рабочий день 22 февраля будет укорочен на час, так как он предпраздничный.