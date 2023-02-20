В России началась рабочая неделя с четырьмя выходными
Начавшаяся рабочая неделя в России будет очень короткой, состоящей только из трёх трудовых дней. Россиян ожидают выходные дни с 23 по 26 февраля.
В Роструде ранее отмечали, что 23 февраля празднуется День защитника Отечества, это нерабочий день. А 24 февраля стало выходным за счёт переноса с воскресенья, 1 января. Ну а 25 и 26 февраля — это суббота и воскресенье. Таким образом, в целом отдых продлится четыре дня.
Также нужно помнить, что рабочий день 22 февраля будет укорочен на час, так как он предпраздничный.
А следующие длинные выходные будут ожидать россиян в марте (8 марта — Международный женский день). Майские же праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В июне отмечаем День России — отдыхаем с 10-го по 12-е. День народного единства празднуем в ноябре, не работаем с 4-го по 6-е.
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