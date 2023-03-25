Зеленский вновь пожаловался, говоря о невозможности контрнаступления Киева

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на серьёзную нехватку вооружения, из-за чего Киев пока не может начать контрнаступление. Об этом он рассказал в интервью японской газете Yomiuri.

"Пока не можем начать [контрнаступление]. Без танков, артиллерии и [РСЗО] HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую", — отметил украинский лидер.

Зеленский также указал на серьёзную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что Киев ожидает их поставок от западных партнёров. При этом украинский лидер заявил, что для возобновления мирных переговоров с Россией "не сформировано абсолютно никаких условий", а к мирному плану, предложенному Китаем, он относится скептически.

"Мы не получали никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая", — подчеркнул Зеленский, добавив, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином официальный Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.