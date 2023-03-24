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23 марта, 22:31

Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Украины

Зеленский пожаловался на отсутствие успехов и новых решений по поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на затягивание принятия нужных для Киева решений. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

"Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят", — сказал украинский лидер.

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В подтверждение слов он привёл пять примеров, указав на значительные промедления при поставках дальнобойных ракет, западных самолётов, при введении новых санкций против России, организации саммита «формулы мира», а также решения по евроинтеграции Украины.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага исчерпала возможности военной помощи Украине. По его словам, страна помогла Киеву с поставками оружия как могла.

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t.me / Zelenskiy / Official

Артур Лапсаков
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