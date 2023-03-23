Генштаб США счёл цели Зеленского максималистскими

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли назвал максималистскими цели президента Украины Владимира Зеленского, включающие "возвращение" Крыма. Во время слушаний в американском Конгрессе он выразил мнение, что их будет чрезвычайно сложно воплотить в жизнь военным путём.

На заседании Милли попросили оценить реализуемость действующих планов киевской верхушки. Речь идёт о мечтах властей Украины захватить Донбасс, а также взять под контроль сухопутный коридор в Крым и сам полуостров.

"Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путём", — подчеркнул Милли.

Кроме того, он напомнил, что США не ведут войну с Россией, а только помогают Украине бороться за территориальную целостность.