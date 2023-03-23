Генштаб США счёл цели Зеленского максималистскими
Глава Генштаба США Милли назвал максималистскими цели Зеленского по борьбе с Россией
Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли назвал максималистскими цели президента Украины Владимира Зеленского, включающие "возвращение" Крыма. Во время слушаний в американском Конгрессе он выразил мнение, что их будет чрезвычайно сложно воплотить в жизнь военным путём.
На заседании Милли попросили оценить реализуемость действующих планов киевской верхушки. Речь идёт о мечтах властей Украины захватить Донбасс, а также взять под контроль сухопутный коридор в Крым и сам полуостров.
"Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путём", — подчеркнул Милли.
Кроме того, он напомнил, что США не ведут войну с Россией, а только помогают Украине бороться за территориальную целостность.
Ранее сообщалось, что ВСУ нарастили военное присутствие вблизи Артёмовска (Бахмута), теперь там насчитывается более 80 тысяч украинских бойцов. Об этом рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
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