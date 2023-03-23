Власти Чехии заявили, что исчерпали возможности военной помощи Украине

Чехия максимально помогла Украине поставками вооружений, но новых возможностей у Праги для этого уже не осталось. Об этом рассказал президент страны Петр Павел.

"Чехия помогла Украине с поставками оружия как могла, но у неё больше нет для этого возможностей", — сказал глава государства в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

По его словам, у Чехии имеются некоторые возможности в сфере противовоздушной обороны и производства боеприпасов, однако с последним могут возникнуть проблемы в связи с дефицитом рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы в республике. В качестве выхода из ситуации Павел предложил привлекать рабочих с Украины.

Кроме того, чешский лидер одобрил решение властей Германии передать Киеву танки Leopard 2. Павел подчеркнул, что оно "открыло двери для всех других стран". При этом он заметил, что Украине для "успешного наступления" необходима бронетехника, артиллерия, боеприпасы и средства ПВО. Также, продолжил Павел, помогут и истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Киеву. Президент Чехии заявил, что "каждый самолёт на счету". Он уточнил, что предоставление западных истребителей было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе. По его мнению, этот год будет решающим для развития конфликта на Украине.