Президент Чехии отвёл Украине один шанс на контрнаступление

В этом году Украина получит только один шанс на крупное контрнаступление, так как, если оно провалится, на вторую попытку у Запада вряд ли найдутся ресурсы. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел. Он связал это с тем, что в странах, предоставляющих Киеву помощь, появляется усталость.

"Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы будет крайне сложно поддерживать текущий уровень помощи. Усталость от войны — это не только истощение человеческих ресурсов и оборудования, разрушение инфраструктуры на Украине, но и усталость в странах, которые предоставляют помощь", — заявил Павел в интервью Rzeczpospolita.

Чешский президент считает, что крупное контрнаступление Киеву нужно начать в ближайшее же время. Во-первых, объясняет он, прогресса в конфликте ждут западные страны. А во-вторых, в ноябре следующего года в США пройдут выборы президента — в такое время Штаты фокусируются на внутренней политике. Из внешней же Вашингтон вряд ли будет интересовать Европа. Скорее, если и затронут глобальные темы, это будут отношения Америки и Китая. Поэтому президент Чехии призывает быть реалистами.

"Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И, когда интерес Америки упадёт, многие европейские страны поступят так же", — заявил Павел.