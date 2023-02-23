Минобороны Чехии отчиталось об объёмах отправленной военной помощи Киеву

Министерство обороны Чехии в 2022 году поставило Киеву 38 танков, 55 боевых машин пехоты (БМП), четыре единицы авиационной техники и 13 самоходных гаубиц. Об этом сообщила министр обороны республики Яна Чернохова, отчитываясь перед журналистами по поводу военной помощи украинской стороне.

По её словам, Прага также передала ВСУ 47 автомобилей, 27,5 тысячи артиллерийских снарядов, 12 пусковых установок и почти 5 тысяч ракет для них, свыше 8 тысяч гранатомётов, 128 миномётов, а также более 17,4 тысячи снарядов для них. Вместе с тем чехи отдали Киеву 291 средство ПВО, более 30 тысяч пистолетов, свыше 11 тысяч длинноствольного оружия и свыше 4 миллионов патронов для стрелкового оружия.

"Министерство также поставляло военно-медицинские средства, материалы радиационной, химической и биологической защиты, запчасти к различному оборудованию", — добавила Чернохова, отметив, что военное ведомство также разместило на своих объектах более тысячи украинских беженцев.