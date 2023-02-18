Президент Чехии призвал Запад не поддерживать сценарии Украины по захвату Крыма
Новый президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки намерений Украины захватить Крым, иначе, по его словам, в будущем западные страны могут ждать "нежелательные сценарии". После заявления главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы о безальтернативности захвата полуострова и "наказания России" Павел предупредил партнёров об осторожности в этих вопросах.
"Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария. Нам надо быть осторожными в том, чтобы подталкивать Украину к определённому результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит своё видение", — приводит слова Павела корреспондент "Европейской правды".
Западу, по его словам, нужно быть осторожным в стремлении поразить Россию. Потому что, пишет издание, сценарии могут быть различными, в том числе такими, "которые Запад должен избежать".
"Возможно, что это приведёт к развалу России. Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении", — подчеркнул президент Чехии.
Ранее Лайф писал, что новый президент Чехии Петр Павел выступил за переговоры по украинскому конфликту. Эту идею, по его словам, Прага поддержит при малейшей возможности. Однако, по утверждению Павела, Москва не настроена на ведение диалога, хотя "окончание конфликта полностью в руках России".
ТАСС / Zuma