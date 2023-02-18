Новый президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки намерений Украины захватить Крым, иначе, по его словам, в будущем западные страны могут ждать "нежелательные сценарии". После заявления главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы о безальтернативности захвата полуострова и "наказания России" Павел предупредил партнёров об осторожности в этих вопросах.

"Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария. Нам надо быть осторожными в том, чтобы подталкивать Украину к определённому результату. Возможно, в какой-то момент Украина изменит своё видение", — приводит слова Павела корреспондент "Европейской правды".

Западу, по его словам, нужно быть осторожным в стремлении поразить Россию. Потому что, пишет издание, сценарии могут быть различными, в том числе такими, "которые Запад должен избежать".

"Возможно, что это приведёт к развалу России. Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении", — подчеркнул президент Чехии.