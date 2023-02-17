Россия денонсирует соглашение о Генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Россия денонсирует межправительственное соглашение с Чехией об учреждении генконсульства этой страны в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил МИД РФ уведомить Прагу о принятом решении. Соглашение об учреждении генерального консульства было заключено в 2001 году, однако в феврале прошлого года Чехия прекратила работу представительств в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, также приостановив выдачу виз россиянам.