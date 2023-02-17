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17 февраля, 13:11

Россия денонсирует соглашение о Генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Россия денонсирует межправительственное соглашение с Чехией об учреждении генконсульства этой страны в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил МИД РФ уведомить Прагу о принятом решении. Соглашение об учреждении генерального консульства было заключено в 2001 году, однако в феврале прошлого года Чехия прекратила работу представительств в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, также приостановив выдачу виз россиянам.

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Ранее Лайф писал, что отток российских туристов поставил под угрозу популярный курорт Карловы Вары в Чехии. СМИ сообщают, что ему грозит гибель, так как западные туристы не смогли заменить россиян.

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ТАСС / Донат Сорокин

Никита Никонов
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