Отток россиян поставил под угрозу популярный курорт в Европе

Из-за оттока россиян курортному бизнесу в Карловых Варах, что в Западной Чехии, грозит гибель. Об этом пишет издание Aktuálně. Мэр города считает, что западные туристы не смогли заменить российских. Андреа Пфеффер-Ферклова констатирует, что дела там сейчас идут плохо.

"Спад начался уже после присоединения Крыма в 2014 году. Эпидемия коронавируса и последующий вооружённый конфликт на Украине завершили процесс", — рассказала Пфеффер-Ферклова.

В отелях Карловых Вар, как пишет издание, после пандемии количество ночей, выкупаемых российскими туристами, снизилось в 30 раз. Как рассказал глава местного информационного центра Йозеф Длогош, чехи, немцы, итальянцы, испанцы и французы приезжают чаще, чем раньше, но в основном максимум на "велнес-уикенд", а россияне оставались в городе надолго, предпочитали не просто любоваться видами, а обстоятельно полечиться.

Среди отелей есть те, которые на сто процентов зависят от этого. Уже сократилось количество санаториев. Город изменился и внешне. Теперь едва ли не на половине зданий красуются вывески о продаже, потому что они принадлежат россиянам. Местные бизнесмены называют такой путь дорогой в никуда. Никому не интересны как магазины, так и исторические здания. Местные власти хотели привлечь россиян вновь под девизом "Город, который вас понимает". Но нарвались на осуждение оппозиционеров и общественности, которые сочли слоган поддержкой российской военной спецоперации на Украине.

"Конечно, мы не поддерживаем Российскую Федерацию. Но без россиян курорт сейчас не выживет", — говорит Длогош.