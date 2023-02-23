В Киеве пообещали Западу не использовать их истребители для атак на Россию
Кулеба: Киев не будет использовать западные истребители для ударов по территории РФ
Киевские власти обещают Западу не использовать их истребители и дальнобойное оружие для ударов по России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом он подчеркнул, что украинская сторона может дать гарантии, что переданная союзниками военная помощь будет использована "для освобождения территорий".
"Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий", — сказал Кулеба во время интервью британскому телеканалу Sky News.
Стоит отметить, что Запад пока не торопится поставлять Незалежной тяжёлую военную технику из-за опасения эскалации конфликта. При этом в США ранее признали, что обсуждают с Киевом возможность поставки истребителей. Постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон не намерен прекращать оказывать поддержку украинской стороне.
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