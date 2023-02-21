Премьер Италии приехала к Зеленскому в Киев с плохими вестями

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что поставка истребителей Киеву в настоящее время не обсуждается, такие решения принимаются совместно с международными партнёрами. Так она прокомментировала данные СМИ о том, что Рим может предоставить ВСУ до пяти боевых самолётов старых моделей.

"Когда есть тот, на кого напали, все вооружения являются оборонительными, на нынешний момент поставка самолётов не на повестке. Мы должны принимать такие решения вместе с международными партнёрами. На этой стадии мы сконцентрированы на системах ПВО", — сказала итальянский премьер на пресс-конференции после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.