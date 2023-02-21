Директор ФСБ прояснил вопрос с гарантиями сохранности для Байдена перед визитом в Киев
Глава ФСБ: РФ "услышала" просьбу США перед визитом Байдена в Киев, но гарантий не давала
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что администрация Белого дома уведомила РФ о визите американского президента Джо Байдена в столицу Незалежной по дипломатическим каналам, а не по каналам спецслужб. При этом каких-то определённых гарантий США со стороны Москвы не получали.
Глава ФСБ Александр Бортников рассказал, как США связывались с РФ перед приездом Джо Байдена в Киев. Видео © LIFE
"Это не секрет, они [американцы] говорили по линии дипломатических ведомств. Они сказали, что [Байден] планировал посетить Киев", — пояснил глава ФСБ.
Бортников объяснил, что сотрудничество с Западом по линии спецслужб по-прежнему идёт, но оно уже не на таком уровне, как ранее. От этого никто не выигрывает, все заинтересованы в том, чтобы поддерживать отношения, отметил он. На вопрос журналиста о том, были ли озвучены Россией гарантии безопасности перед визитом Байдена в Киев, глава ФСБ отметил, что Москва лишь дала понять Вашингтону, что их "услышали".
"Никаких гарантий мы не давали абсолютно, это неправильный подход. Мы говорили о том, что мы "услышали" эту информацию, которая к нам пришла со стороны американцев. Не более того", — сказал Бортников.
Напомним, что накануне агентство Associated Press сообщило, что перед визитом Джо Байдена на Украину США связались с РФ для исключения вероятного конфликта. Эту информацию позднее подтвердил бывший посол США в России Джон Салливан. А зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Байден получил гарантии сохранности перед визитом в Киев.
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