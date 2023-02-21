Директор ФСБ прояснил вопрос с гарантиями сохранности для Байдена перед визитом в Киев

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что администрация Белого дома уведомила РФ о визите американского президента Джо Байдена в столицу Незалежной по дипломатическим каналам, а не по каналам спецслужб. При этом каких-то определённых гарантий США со стороны Москвы не получали.

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал, как США связывались с РФ перед приездом Джо Байдена в Киев. Видео © LIFE

"Это не секрет, они [американцы] говорили по линии дипломатических ведомств. Они сказали, что [Байден] планировал посетить Киев", — пояснил глава ФСБ.

Бортников объяснил, что сотрудничество с Западом по линии спецслужб по-прежнему идёт, но оно уже не на таком уровне, как ранее. От этого никто не выигрывает, все заинтересованы в том, чтобы поддерживать отношения, отметил он. На вопрос журналиста о том, были ли озвучены Россией гарантии безопасности перед визитом Байдена в Киев, глава ФСБ отметил, что Москва лишь дала понять Вашингтону, что их "услышали".