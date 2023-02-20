Белый дом заранее предупреждал Кремль о поездке Байдена в Киев
Перед визитом Байдена на Украину США связались с РФ для исключения вероятного конфликта
Незадолго до визита президента США Джо Байдена в Киев Белый дом предварительно связался с Кремлём для исключения недопониманий, которые могут усложнить ситуацию. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Журналисты утверждают, что это была "обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций". Это было сделано для избежания каких-либо ошибок, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отмечает AP.
Напомним, сегодня днём президент США Джо Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Из Киева он отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими главами стран "Бухарестской девятки".
Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office