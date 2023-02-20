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20 февраля, 12:50

Белый дом заранее предупреждал Кремль о поездке Байдена в Киев

Перед визитом Байдена на Украину США связались с РФ для исключения вероятного конфликта

Незадолго до визита президента США Джо Байдена в Киев Белый дом предварительно связался с Кремлём для исключения недопониманий, которые могут усложнить ситуацию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Журналисты утверждают, что это была "обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций". Это было сделано для избежания каких-либо ошибок, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отмечает AP.

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Напомним, сегодня днём президент США Джо Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Из Киева он отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими главами стран "Бухарестской девятки".

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Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Ирина Фальке
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