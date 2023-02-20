Белый дом заранее предупреждал Кремль о поездке Байдена в Киев

Незадолго до визита президента США Джо Байдена в Киев Белый дом предварительно связался с Кремлём для исключения недопониманий, которые могут усложнить ситуацию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Журналисты утверждают, что это была "обычная коммуникация с россиянами для исключения конфликтных ситуаций". Это было сделано для избежания каких-либо ошибок, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отмечает AP.