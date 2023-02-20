Медведев: Байден получил гарантии сохранности перед визитом в Киев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал неожиданный визит американского лидера Джо Байдена в Киев и оценил его обещания киевским властям.
Как подчеркнул зампред Совбеза, в ходе визита в Киев Байден, предварительно получив гарантии сохранности, пообещал властям много оружия и поклялся в верности "неонацистскому режиму до гроба". Лидеры США и Украины обменялись "заклинаниями о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа", заметил он.
Медведев обратил внимание, что вооружение Вашингтон поставляет Киеву действительно исправно. Это позволяет зарабатывать военно-промышленному комплексу натовских стран и "тырить оружие для продажи террористам по всему свету". Однако насчёт "мужественного народа", за которым будущее Украины, у него возникли вопросы.
"В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек", — пояснил политик.
По этой причине население "странного образования Окраины" сейчас 20–25 млн человек, которое имеет тенденцию к сокращению. Медведев заметил, что вооружение имеет важную роль, но люди — важнее, ведь они" неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой".
"Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее", — резюмировал зампред Совбеза.
Физиономист прочитал лицо "неискреннего" Зеленского и раскрыл, чего он хочет от "задумчивого" Байдена
Лайф рассказывал, что американский лидер Джо Байден прибыл с коротким визитом в Киев днём 20 февраля. В ходе разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским он пообещал Украине новые поставки вооружения и антироссийские санкции. Также они обсудили дальнобойное вооружение. Из Киева Байден отправился в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими главами стран "Бухарестской девятки".
ТАСС / Штукина Екатерина