Физиономист прочитал лицо "неискреннего" Зеленского и раскрыл, чего он хочет от "задумчивого" Байдена

Физиономист Олег Воеводин по просьбе Лайфа "прочитал" лица президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского на встрече в Киеве. По словам эксперта, на кадрах отчётливо видна взаимная заинтересованность обоих политиков: у Зеленского есть цель в отношении Байдена, а у Байдена — своя цель в отношении Зеленского.

Джо Байден и Владимир Зеленский на встрече в Киеве. Видео © Sky News

"Также видно, что политики что-то недоговаривают широкой публике: свои истинные планы они не освещают и даже тщательно скрывают. Улыбки у обоих неискренние, так же как и радость. Она показная. Они работают на публику", — отметил Воеводин.

Физиономист добавил, что если разделить лица на материальный мир, семейный и духовный, то у Байдена превалирует так называемый духовный мир, а у Зеленского — материальный. Это говорит о том, что ни один из президентов не руководствуется в своих делах интересами простых людей, пояснил Воеводин.

"На данный момент Байден находится в раздумьях. Можно даже сказать, что впадает в иллюзии и фантазии насчёт того, как поступить. А Зеленский, и это видно, нацелен на то, чтобы вытрясти максимум материального из политиков и влиятельных лиц, с которыми он встречается. Ему нет дела до судеб обычных людей", — подчеркнул собеседник Лайфа.

По словам эксперта, лицо Зеленского говорит о том, что он словно терпит эту встречу, ждёт её завершения, чтобы быстрее отправиться дальше. Так, например, об этом говорит то, что на 24-й секунде видео украинский президент отводит взгляд в сторону и на кого-то пристально смотрит. Кроме того, он находится в нетрезвом состоянии, считает Воеводин.

Анализируя фотографию со встречи, физиономист отметил, что у Зеленского действия опережают мысли, то есть он готов действовать, но обдумывать или объясняться перед публикой и партнёрами не готов, откладывает всё на потом, главное — получить сейчас помощь, а все ответы будут позже.