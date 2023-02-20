У Захаровой возник один вопрос из-за фото Байдена с Зеленским у Михайловского собора

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на совместное фото украинского лидера Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Речь идёт о снимке, сделанном сегодня на фоне Михайловского собора в Киеве.

"Кто же из них православный?" — задалась вопросом Захарова.