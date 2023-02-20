У Захаровой возник один вопрос из-за фото Байдена с Зеленским у Михайловского собора
Захарова отреагировала на встречу Байдена с Зеленским у собора в Киеве вопросом о православии
Американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский у Михайловского собора в Киеве. Обложка © t.me / twitter / avaza1972
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на совместное фото украинского лидера Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Речь идёт о снимке, сделанном сегодня на фоне Михайловского собора в Киеве.
"Кто же из них православный?" — задалась вопросом Захарова.
Визит американского президента в Киев анонсирован не был. На днях Байден должен был посетить Варшаву. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что Байден не планирует встречаться с Зеленским и посещать другие города Европы.
Однако уже сегодня утром стало ясно, что Украина ждёт высокого гостя: центральные улицы Киева перекрыли, а некоторые уже тогда увидели иностранный кортеж. Позднее американского лидера в сопровождении делегации заметили на Михайловской площади в Киеве, а Зеленский опубликовал фото с Байденом, назвав его визит важным знаком поддержки Украины.