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19 февраля, 16:15

В США признали, что обсуждают с Киевом возможности поставки истребителей

Американские власти рассматривают возможность отправки Киеву боевых истребителей. Об этом в эфире телеканала CNN заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она подчеркнула, что Вашингтон не намерен прекращать оказывать поддержку украинской стороне.

"Мы работаем очень близко и напрямую с украинцами, чтобы определить, что им нужно и когда, а также чтобы быть уверенными, что они обучены для использования систем вооружения, которые мы предоставляем. Эти обсуждения продолжаются", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста, исключают ли США передачу украинцам истребителей.

В свою очередь сенатор-республиканец Майкл Маккол подчеркнул, что Штаты должны дать Украине всё, о чём их просит киевское руководство. Конгрессмен также заявил о подвижках по передаче американских истребителей F-16.

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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна страна не согласилась поставить Киеву истребители. По его словам, руководство страны особенно интересуют военные самолёты из США, Великобритании, Франции и Германии, поскольку в этих странах высокие производственные мощности и самый большой авиафлот.

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ТАСС / Zuma

Наталья Исакова
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