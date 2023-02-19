В США признали, что обсуждают с Киевом возможности поставки истребителей

Американские власти рассматривают возможность отправки Киеву боевых истребителей. Об этом в эфире телеканала CNN заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она подчеркнула, что Вашингтон не намерен прекращать оказывать поддержку украинской стороне.

"Мы работаем очень близко и напрямую с украинцами, чтобы определить, что им нужно и когда, а также чтобы быть уверенными, что они обучены для использования систем вооружения, которые мы предоставляем. Эти обсуждения продолжаются", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста, исключают ли США передачу украинцам истребителей.

В свою очередь сенатор-республиканец Майкл Маккол подчеркнул, что Штаты должны дать Украине всё, о чём их просит киевское руководство. Конгрессмен также заявил о подвижках по передаче американских истребителей F-16.