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12 марта, 20:28

Президент Чехии Павел планирует в апреле посетить Украину

Чешский лидер Петр Павел обсудил возможный визит в Киев в апреле с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала пресс-секретарь Павела Маркета Ржегакова.

"Президенты обсудили возможный визит главы Чехии на Украину и договорились, что он состоится в апреле", заявила она.

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Пресс-секретарь также отметила, что темой разговора президентов была помощь Киеву со стороны Праги в последующие месяцы.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки намерений Украины захватить Крым, иначе, по его мнению, в дальнейшем западные страны могут ждать "нежелательные сценарии".

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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