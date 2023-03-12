Президент Чехии Павел планирует в апреле посетить Украину

Чешский лидер Петр Павел обсудил возможный визит в Киев в апреле с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала пресс-секретарь Павела Маркета Ржегакова.

"Президенты обсудили возможный визит главы Чехии на Украину и договорились, что он состоится в апреле", — заявила она.

Пресс-секретарь также отметила, что темой разговора президентов была помощь Киеву со стороны Праги в последующие месяцы.