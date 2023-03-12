Президент Чехии Павел планирует в апреле посетить Украину
Чешский лидер Петр Павел обсудил возможный визит в Киев в апреле с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала пресс-секретарь Павела Маркета Ржегакова.
"Президенты обсудили возможный визит главы Чехии на Украину и договорились, что он состоится в апреле", — заявила она.
Пресс-секретарь также отметила, что темой разговора президентов была помощь Киеву со стороны Праги в последующие месяцы.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки намерений Украины захватить Крым, иначе, по его мнению, в дальнейшем западные страны могут ждать "нежелательные сценарии".