"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 14:21

Президент Чехии призвал Украину уступить земли России ради мира

Президент Чехии не исключил, что Украине придётся уступить территории России

<p>Президент Чехии Петр Павел. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK</p>

Президент Чехии Петр Павел. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Президент Чехии Петр Павел предположил, что Украине придётся навсегда расстаться с частью своей территории ради заключения мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью изданию "Суспильне".

"Некоторые сценарии могут заключаться в том, что Украина — не только люди, но и политическое руководство — осознаёт, что выгоды от возвращения всей территории обойдутся слишком неподъёмной ценой, например в виде человеческих жизней", пояснил чешский президент.

Он отметил, что его слова нельзя расценивать как принуждение Киева к заключению мира, но Украине стоило бы всерьёз об этом задуматься. Глава Чехии добавил, что не будет призывать украинцев воевать "до последней капли крови", так как речь идёт о человеческих жизнях, а значит, им самим и решать, затягивать ли с мирным процессом урегулирования.

Минобороны Чехии отчиталось об объёмах отправленной военной помощи Киеву

Минобороны Чехии отчиталось об объёмах отправленной военной помощи Киеву

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки намерений Украины захватить Крым, иначе, по его словам, в будущем западные страны могут ждать "нежелательные сценарии".

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • чехия
  • Петр Павел
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров