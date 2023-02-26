Президент Чехии призвал Украину уступить земли России ради мира
Президент Чехии не исключил, что Украине придётся уступить территории России
Президент Чехии Петр Павел. Фото © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Президент Чехии Петр Павел предположил, что Украине придётся навсегда расстаться с частью своей территории ради заключения мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью изданию "Суспильне".
"Некоторые сценарии могут заключаться в том, что Украина — не только люди, но и политическое руководство — осознаёт, что выгоды от возвращения всей территории обойдутся слишком неподъёмной ценой, например в виде человеческих жизней", — пояснил чешский президент.
Он отметил, что его слова нельзя расценивать как принуждение Киева к заключению мира, но Украине стоило бы всерьёз об этом задуматься. Глава Чехии добавил, что не будет призывать украинцев воевать "до последней капли крови", так как речь идёт о человеческих жизнях, а значит, им самим и решать, затягивать ли с мирным процессом урегулирования.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки намерений Украины захватить Крым, иначе, по его словам, в будущем западные страны могут ждать "нежелательные сценарии".