Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $350 млн
Американские власти выделили Киеву новый, 34-й по счёту, пакет военной помощи на сумму 350 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Сегодня я авторизую 34-е выделение оружия и снаряжения США Украине объёмом 350 миллионов долларов", — сообщил американский дипломат.
По словам Блинкена, в новый пакет войдут различные виды боеприпасов и техника, в том числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, боевых машин пехоты Bradley, а также противорадиолокационные ракеты HARM.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС утвердили передачу Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение текущего года. По его словам, в общей сложности на это будет выделено два миллиарда евро.
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