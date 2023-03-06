Американский полковник объяснил, что будет с Зеленским после поражения Киева
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что США бросят Зеленского после поражения Украины
Власти Соединённых Штатов Америки после поражения ВСУ бросят президента Украины Владимира Зеленского и переключатся на другую тему. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Я думаю, мы (США. — Прим. Лайфа) поступим так же, как с Вьетнамом, когда мы сбросили в Южно-Китайское море оборудование, которое, как мы считали, ничего не стоило, уплыли — и больше никто об этом никогда не говорил", — сказал он в интервью на ютуб-канале американского журналиста Стефана Гарднера.
Американский полковник также исключил возможность завершения нынешнего конфликта в пользу Киева. Кроме того, он указал на короткую историческую память у американцев. По словам Макгрегора, в Вашингтоне сразу переключатся на другой новостной сюжет.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что прекращение западной военной помощи будет означать для Украины поражение, а для её президента Владимира Зеленского — бегство из страны. По его мнению, украинский лидер "закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами".
t.me / V_Zelenskiy_official