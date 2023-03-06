Американский полковник объяснил, что будет с Зеленским после поражения Киева

Власти Соединённых Штатов Америки после поражения ВСУ бросят президента Украины Владимира Зеленского и переключатся на другую тему. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Я думаю, мы (США. — Прим. Лайфа) поступим так же, как с Вьетнамом, когда мы сбросили в Южно-Китайское море оборудование, которое, как мы считали, ничего не стоило, уплыли — и больше никто об этом никогда не говорил", — сказал он в интервью на ютуб-канале американского журналиста Стефана Гарднера.

Американский полковник также исключил возможность завершения нынешнего конфликта в пользу Киева. Кроме того, он указал на короткую историческую память у американцев. По словам Макгрегора, в Вашингтоне сразу переключатся на другой новостной сюжет.