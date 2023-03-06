Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 00:10

Американский полковник объяснил, что будет с Зеленским после поражения Киева

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что США бросят Зеленского после поражения Украины

Власти Соединённых Штатов Америки после поражения ВСУ бросят президента Украины Владимира Зеленского и переключатся на другую тему. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Я думаю, мы (США. — Прим. Лайфа) поступим так же, как с Вьетнамом, когда мы сбросили в Южно-Китайское море оборудование, которое, как мы считали, ничего не стоило, уплыли — и больше никто об этом никогда не говорил", — сказал он в интервью на ютуб-канале американского журналиста Стефана Гарднера.

Американский полковник также исключил возможность завершения нынешнего конфликта в пользу Киева. Кроме того, он указал на короткую историческую память у американцев. По словам Макгрегора, в Вашингтоне сразу переключатся на другой новостной сюжет.

Зеленского призвали уйти в отставку из-за неспособности приструнить "зажравшихся" подчинённых

Зеленского призвали уйти в отставку из-за неспособности приструнить "зажравшихся" подчинённых

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что прекращение западной военной помощи будет означать для Украины поражение, а для её президента Владимира Зеленского — бегство из страны. По его мнению, украинский лидер "закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами".

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров