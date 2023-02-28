В США предсказали, куда скоро сбежит Зеленский

Прекращение западной военной помощи будет означать для Украины поражение, а для её президента Владимира Зеленского — бегство из страны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами", — сказал он в видео на своём YouTube-канале.

В качестве аргумента в пользу неотвратимости такого сценария он сослался на суть США как страны с впечатляющей морской и аэрокосмической мощью, однако без большой сухопутной армии, подобной российской. Это ограничивает военные возможности Вашингтона за рубежом поддержкой союзников с моря и воздуха. После этого следует вывод войск и оставление сторон наедине.

"Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что то же самое произойдёт и на Украине", — заключил полковник.