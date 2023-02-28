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28 февраля, 17:17
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В США предсказали, куда скоро сбежит Зеленский

Полковник Макгрегор считает, что Зеленский скоро сбежит в пригород Майями

Прекращение западной военной помощи будет означать для Украины поражение, а для её президента Владимира Зеленского — бегство из страны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами", сказал он в видео на своём YouTube-канале.

В качестве аргумента в пользу неотвратимости такого сценария он сослался на суть США как страны с впечатляющей морской и аэрокосмической мощью, однако без большой сухопутной армии, подобной российской. Это ограничивает военные возможности Вашингтона за рубежом поддержкой союзников с моря и воздуха. После этого следует вывод войск и оставление сторон наедине.

"Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что то же самое произойдёт и на Украине", заключил полковник.

СМИ узнали, боятся ли в США применения Россией тактического ядерного оружия

СМИ узнали, боятся ли в США применения Россией тактического ядерного оружия

Ранее Дуглас Макгрегор заявил о необходимости прислушаться к словам президента России Владимира Путина и восстановить договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он напомнил о впечатляющем ядерном арсенале РФ.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Матвей Константинов
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