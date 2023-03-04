Зеленского призвали уйти в отставку из-за неспособности приструнить "зажравшихся" подчинённых

Соскин обратил внимание на тяжёлые условия жизни простых украинцев, которые "кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет". По его мнению, властям следовало бы сконцентрироваться на решении проблем рядовых граждан, а "они бесятся с жиру". Политик считает, всех "зажравшихся" чиновников и судей стоит отправить на фронт, а, если Зеленский не способен их приструнить, ему самому следует сложить полномочия.