Зеленского призвали уйти в отставку из-за неспособности приструнить "зажравшихся" подчинённых
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского оставить пост президента Украины
Владимир Зеленский. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / DER SPIEGEL
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом покинуть пост из-за неспособности справиться с ситуацией в стране.
Соскин обратил внимание на тяжёлые условия жизни простых украинцев, которые "кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет". По его мнению, властям следовало бы сконцентрироваться на решении проблем рядовых граждан, а "они бесятся с жиру". Политик считает, всех "зажравшихся" чиновников и судей стоит отправить на фронт, а, если Зеленский не способен их приструнить, ему самому следует сложить полномочия.
"В чём проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку", — обратился к лидеру Незалежной Соскин.
А ранее пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за очередную жалобу о недостаточном количестве вооружения.