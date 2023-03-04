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Регион
Опубликовано 4 марта 2023, 09:27
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Зеленскому дали совет после жалобы на положение ВСУ

Пользователей Twitter шокировали слова Зеленского о положении ВСУ

Пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за очередную жалобу о недостаточном количестве вооружения. Он заявил о нехватке у ВСУ артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.

"Конец игры, привыкай к этому", — заявил один из комментаторов.

При этом пользователи поинтересовались, куда уходят миллиарды военной поддержки, которую Украине беспрестанно оказывает Запад.

"После долгого и интересного "информационного" путешествия мы, наконец, узнаем, у кого всё заканчивается", — добавил другой комментатор.

Некоторые отметили, что это наилучший момент для того, чтобы заключить сделку. Такой шаг позволил бы украинским властям спасти большую часть страны.

В Китае расшифровали неприятную для Украины правду о военной помощи США
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Ранее Лайф писал, что многие жители Германии потребовали прекратить накачивать Украину оружием. Как отметил секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке, более 70% населения страны недовольно отправкой Киеву военной техники и не поддерживают санкционной политики в отношении России.

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Николь Вербер
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