Пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за очередную жалобу о недостаточном количестве вооружения. Он заявил о нехватке у ВСУ артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.

"Конец игры, привыкай к этому", — заявил один из комментаторов.

При этом пользователи поинтересовались, куда уходят миллиарды военной поддержки, которую Украине беспрестанно оказывает Запад.

"После долгого и интересного "информационного" путешествия мы, наконец, узнаем, у кого всё заканчивается", — добавил другой комментатор.

Некоторые отметили, что это наилучший момент для того, чтобы заключить сделку. Такой шаг позволил бы украинским властям спасти большую часть страны.