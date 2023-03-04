Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 марта, 09:27

"Конец игры": Зеленскому дали совет после жалобы на положение ВСУ

Пользователей Twitter шокировали слова Зеленского о положении ВСУ

Пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за очередную жалобу о недостаточном количестве вооружения. Он заявил о нехватке у ВСУ артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.

"Конец игры, привыкай к этому", — заявил один из комментаторов.

При этом пользователи поинтересовались, куда уходят миллиарды военной поддержки, которую Украине беспрестанно оказывает Запад.

"После долгого и интересного "информационного" путешествия мы, наконец, узнаем, у кого всё заканчивается", — добавил другой комментатор.

Некоторые отметили, что это наилучший момент для того, чтобы заключить сделку. Такой шаг позволил бы украинским властям спасти большую часть страны.

В Китае расшифровали неприятную для Украины правду о военной помощи США

В Китае расшифровали неприятную для Украины правду о военной помощи США

Ранее Лайф писал, что многие жители Германии потребовали прекратить накачивать Украину оружием. Как отметил секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке, более 70% населения страны недовольно отправкой Киеву военной техники и не поддерживают санкционной политики в отношении России.

Обложка ©

president.gov.ua

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров