Зеленскому дали совет после жалобы на положение ВСУ
Пользователей Twitter шокировали слова Зеленского о положении ВСУ
Пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за очередную жалобу о недостаточном количестве вооружения. Он заявил о нехватке у ВСУ артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков.
"Конец игры, привыкай к этому", — заявил один из комментаторов.
При этом пользователи поинтересовались, куда уходят миллиарды военной поддержки, которую Украине беспрестанно оказывает Запад.
"После долгого и интересного "информационного" путешествия мы, наконец, узнаем, у кого всё заканчивается", — добавил другой комментатор.
Некоторые отметили, что это наилучший момент для того, чтобы заключить сделку. Такой шаг позволил бы украинским властям спасти большую часть страны.
Ранее Лайф писал, что многие жители Германии потребовали прекратить накачивать Украину оружием. Как отметил секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке, более 70% населения страны недовольно отправкой Киеву военной техники и не поддерживают санкционной политики в отношении России.