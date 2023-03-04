Вашингтон предварительно подсчитал объёмы помощи, передаваемой Украине, соответственно, в дальнейшем за неё придётся заплатить. Об этом пишет China Daily.

"США намекают, что объёмы их помощи заранее оценили, и то, в какой момент Украине нужно будет начать за неё платить, зависит от того, когда Киев достигнет непрозрачных целей администрации Байдена", — указали авторы.

В статье подчёркивают, что речь идёт о космических суммах. В частности, ранее республиканец Майк Роджерс заявлял, что Конгресс США одобрил выделение более 100 миллиардов долларов на помощь Зеленскому и союзникам по НАТО. Примечательно, что потрачено на данный момент уже более 75 миллиардов долларов. После оглашения сумм многие конгрессмены указали на необходимость "проверки надлежащего расходования этих денег".