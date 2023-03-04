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3 марта, 22:28

В США рассказали, какой шаг Китая по Украине осчастливил бы их

Кирби: США хотели бы военной помощи Украине от Китая

США хотят видеть Китай в рядах стран, поддерживающих Украину. Это касается и вопроса о военной помощи. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны", — сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.

Он также вновь сделал предостерегающее предупреждение в адрес КНР относительно предполагаемой "военной помощи России". Представитель Вашингтона однако заметил, что подобного решения со стороны китайских властей Америка не наблюдает.

США стали интересоваться, кто согласен ввести санкции против Китая

США стали интересоваться, кто согласен ввести санкции против Китая

Ранее Лайф писал, что Блинкен пригрозил Китаю санкциями в случае помощи России в СВО. Это может стать "серьёзной проблемой" в американо-китайских отношениях, завил он.

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Flickr / The National Guard

Арина Родионова
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