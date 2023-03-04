В США рассказали, какой шаг Китая по Украине осчастливил бы их

США хотят видеть Китай в рядах стран, поддерживающих Украину. Это касается и вопроса о военной помощи. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны", — сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.

Он также вновь сделал предостерегающее предупреждение в адрес КНР относительно предполагаемой "военной помощи России". Представитель Вашингтона однако заметил, что подобного решения со стороны китайских властей Америка не наблюдает.