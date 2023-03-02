Блинкен пригрозил Китаю санкциями в случае помощи России в СВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, если Китай решит поставлять России вооружение или будет систематически обходить антироссийские санкции, это может стать "серьёзной проблемой" в американо-китайских отношениях.

"Если Китай будет вовлечён в поставки смертельного оружия в поддержку российской агрессии или систематический обход санкций для оказания помощи РФ, это будет представлять серьёзную проблему для наших стран", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Нью-Дели.

Блинкен напомнил, что этот вопрос ранее уже обсуждался на уровне лидеров США и КНР, а также в переговорах с другими высокопоставленными официальными лицами двух стран. При этом он отметил, что Вашингтон располагает возможностью ввести в отношении Пекина различные санкции, однако конкретизировать этот момент американский дипломат не стал.