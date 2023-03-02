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2 марта, 11:52

Лавров усомнился в адекватности западных политиков, которые угрожают Китаю

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Нью-Дели заявил, что у него возникают сомнения в адекватности западных политиков, которые произносят угрозы в адрес Китая.

"Те угрозы, которые сейчас звучат в адрес КНР, — у меня возникают сомнения в адекватности тех, кто эти угрозы произносит. В принципе никому угрожать нельзя, но когда угрожают Китаю в современных условиях, у меня это не укладывается в голове", — отметил Лавров.

Он добавил, что западные политики уже давно занимаются "шантажом и угрозами" вместо дипломатии.

США стали интересоваться, кто согласен ввести санкции против Китая

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Ранее МИД Китая заявил, что Россия и КНР договорились противостоять всем формам одностороннего запугивания. Также Москва и Пекин подчеркнули необходимость твёрдо защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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