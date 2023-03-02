США стали интересоваться, кто согласен ввести санкции против Китая

США "прощупывают", готовы ли их союзники к введению санкций против Китая, если тот станет помогать России в связи с её военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц и другие источники.

В первую очередь, как говорится в публикации, Штаты обсуждают этот вопрос со странами-участницами G7, консультации находятся на предварительном этапе. Какие конкретно ограничения подлежат рассмотрению — пока не уточняется.

Как передают собеседники агентства, никаких соглашений пока не достигнуто. В статье говорится, что американская сторона неформально общалась с Китаем, в том числе через минфин. Одна из других стран, с которой США проводили консультацию, поведала, что были представлены "скудные разведданные", согласно которым Китай якобы может начать оказывать России "военную помощь".