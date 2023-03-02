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1 марта, 22:41

США стали интересоваться, кто согласен ввести санкции против Китая

Reuters: США выясняют готовность союзников ввести санкции против Китая

США "прощупывают", готовы ли их союзники к введению санкций против Китая, если тот станет помогать России в связи с её военной спецоперацией на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц и другие источники.

В первую очередь, как говорится в публикации, Штаты обсуждают этот вопрос со странами-участницами G7, консультации находятся на предварительном этапе. Какие конкретно ограничения подлежат рассмотрению — пока не уточняется.

Как передают собеседники агентства, никаких соглашений пока не достигнуто. В статье говорится, что американская сторона неформально общалась с Китаем, в том числе через минфин. Одна из других стран, с которой США проводили консультацию, поведала, что были представлены "скудные разведданные", согласно которым Китай якобы может начать оказывать России "военную помощь".

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Как писал ранее Лайф, МИД Китая заявил, что Россия и КНР договорились противостоять всем формам одностороннего запугивания. Также Москва и Пекин подчеркнули необходимость твёрдо защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации.

Обложка ©

Flickr / Vlasta Juricek

Арина Родионова
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