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27 февраля, 10:18

Песков заявил, что РФ не комментирует слухи о поставках БПЛА из КНР после опровержения Пекина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы возможных поставках в Россию беспилотников из Китая, так как Пекин уже опроверг эти сообщения.

"Я не вижу необходимости комментировать, вся эта информация была опровергнута уже с китайской стороны", — заявил представитель Кремля журналистам.

Песков: Москва вслед за Пекином опровергает данные о том, что РФ запрашивала военную помощь у КНР

Песков: Москва вслед за Пекином опровергает данные о том, что РФ запрашивала военную помощь у КНР

Также Песков не стал отвечать на вопрос, запрашивала ли Россия у Китая какую-либо технику для использования в СВО. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "вся эта информация в целом была опровергнута китайской стороной, поэтому мы не видим никакой необходимости что-то дополнительно говорить".

Ранее Лайф писал, что Песков прокомментировал план КНР по урегулированию на Украине. По его словам, Кремль относится к этому с большим вниманием.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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