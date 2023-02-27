Песков заявил, что РФ не комментирует слухи о поставках БПЛА из КНР после опровержения Пекина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы возможных поставках в Россию беспилотников из Китая, так как Пекин уже опроверг эти сообщения.

"Я не вижу необходимости комментировать, вся эта информация была опровергнута уже с китайской стороны", — заявил представитель Кремля журналистам.

Также Песков не стал отвечать на вопрос, запрашивала ли Россия у Китая какую-либо технику для использования в СВО. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "вся эта информация в целом была опровергнута китайской стороной, поэтому мы не видим никакой необходимости что-то дополнительно говорить".