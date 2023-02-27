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27 февраля, 09:57

Кремль раскрыл своё отношение к плану Китая по Украине

Пресс-секретарь президента Песков счёл китайский план для урегулирования на Украине достойным внимания

Кремль с большим вниманием относится к плану Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, детали этого плана должны стать предметом тщательного анализа и учёта интересов самых разных сторон.

"Любые попытки выработать план, который будет способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживает внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей", — резюмировал представитель Кремля.

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Лайф уже писал, что 24 февраля власти Китая представили план по урегулированию украинского кризиса, где призвали Запад отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а также напомнили, что региональная безопасность не может достигаться за счёт расширения военных блоков. В Европе раскритиковали идеи Пекина. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц нашёл в представленном плане изъян. А вот Ирану предложения китайских властей понравились.

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LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
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