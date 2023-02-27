Кремль раскрыл своё отношение к плану Китая по Украине

Кремль с большим вниманием относится к плану Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с журналистами в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, детали этого плана должны стать предметом тщательного анализа и учёта интересов самых разных сторон.