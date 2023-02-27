Иран поддержал план Китая по урегулированию украинского конфликта

МИД Ирана выступил с заявлением о поддержке инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и действиям, которые разжигают войну, в том числе безосновательным обвинениям в адрес других стран и односторонним санкциям", — сказано в заявлении.

Кроме того, в Тегеране заявили о готовности участвовать в мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.