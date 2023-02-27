Иран поддержал план Китая по урегулированию украинского конфликта
МИД Ирана выступил с заявлением о поддержке инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.
"Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и действиям, которые разжигают войну, в том числе безосновательным обвинениям в адрес других стран и односторонним санкциям", — сказано в заявлении.
Кроме того, в Тегеране заявили о готовности участвовать в мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.
Напомним, 24 февраля Китай представил план по урегулированию украинского кризиса, где призвал Запад отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а также напомнил, что региональная безопасность не может достигаться за счёт расширения военных блоков. В Европе раскритиковали идеи Китая, а канцлер ФРГ Олаф Шольц нашёл в представленном плане изъян.
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