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27 февраля, 01:52

Иран поддержал план Китая по урегулированию украинского конфликта

МИД Ирана выступил с заявлением о поддержке инициативы Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Настало время активизировать настоящую дипломатию, чтобы положить конец конфликту и действиям, которые разжигают войну, в том числе безосновательным обвинениям в адрес других стран и односторонним санкциям", — сказано в заявлении.

Кроме того, в Тегеране заявили о готовности участвовать в мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом.

Боррель: ЕС изучит план Китая по Украине, но в нём не хватает важных моментов

Боррель: ЕС изучит план Китая по Украине, но в нём не хватает важных моментов

Напомним, 24 февраля Китай представил план по урегулированию украинского кризиса, где призвал Запад отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а также напомнил, что региональная безопасность не может достигаться за счёт расширения военных блоков. В Европе раскритиковали идеи Китая, а канцлер ФРГ Олаф Шольц нашёл в представленном плане изъян.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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