Боррель: ЕС изучит план Китая по Украине, но в нём не хватает важных моментов
Евросоюз изучит предложения Китая по мирному урегулированию украинского конфликта, однако считает, что важных позиций в нём не хватает. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Китай представил свой "позиционный документ" по политическому урегулированию. На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют", — написал в еженедельном блоге глава европейской дипломатии.
Боррель также отметил, что ЕС готов изучить документ, однако, по словам дипломата, Пекин не очень хорошо отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень.
Напомним, 24 февраля Китай представил план по урегулированию украинского кризиса, где призвал Запад отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а также напомнил, что региональная безопасность не может достигаться за счёт расширения военных блоков. В Европе раскритиковали идеи Китая, а президент Украины Владимир Зеленский назвал документ "размышлениями", а не планом.