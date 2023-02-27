Боррель: ЕС изучит план Китая по Украине, но в нём не хватает важных моментов

Евросоюз изучит предложения Китая по мирному урегулированию украинского конфликта, однако считает, что важных позиций в нём не хватает. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Китай представил свой "позиционный документ" по политическому урегулированию. На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из которых мы разделяем, а важные отсутствуют", — написал в еженедельном блоге глава европейской дипломатии.

Боррель также отметил, что ЕС готов изучить документ, однако, по словам дипломата, Пекин не очень хорошо отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень.