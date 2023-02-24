Зеленский назвал предложения Китая по Украине не планом действий, а размышлениями

"Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счёт", — сказал Зеленский журналистам.

По его словам, в предложениях Пекина есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Незалежной, например по поддержке территориальной целостности. При этом украинский лидер подчеркнул, что план, в котором нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, для Киева категорически неприемлем.