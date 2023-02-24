"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 18:15

Зеленский назвал предложения Китая по Украине не планом действий, а размышлениями

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции прокомментировал план мирного урегулирования ситуации на Украине, представленный ранее Китаем.

"Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счёт", — сказал Зеленский журналистам.

По его словам, в предложениях Пекина есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Незалежной, например по поддержке территориальной целостности. При этом украинский лидер подчеркнул, что план, в котором нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, для Киева категорически неприемлем.

Зеленский сообщил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином

Зеленский сообщил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином

Ранее МИД Китая представил план урегулирования кризиса на Украине из 12 пунктов. Среди них призыв к прекращению боевых действий, а также возобновление диалога между Москвой и Киевом. Политолог Сергей Маркелов считает, что Китай не предложил ничего нового в своих тезисах, и объяснил, в чём заключается тактика КНР.

Обложка ©

Офис президента Зеленского

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров