Зеленский назвал предложения Китая по Украине не планом действий, а размышлениями
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции прокомментировал план мирного урегулирования ситуации на Украине, представленный ранее Китаем.
"Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счёт", — сказал Зеленский журналистам.
По его словам, в предложениях Пекина есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Незалежной, например по поддержке территориальной целостности. При этом украинский лидер подчеркнул, что план, в котором нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, для Киева категорически неприемлем.
Ранее МИД Китая представил план урегулирования кризиса на Украине из 12 пунктов. Среди них призыв к прекращению боевых действий, а также возобновление диалога между Москвой и Киевом. Политолог Сергей Маркелов считает, что Китай не предложил ничего нового в своих тезисах, и объяснил, в чём заключается тактика КНР.
Офис президента Зеленского