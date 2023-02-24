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24 февраля, 17:54

Зеленский сообщил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции.

"Я планирую встретиться с Си Цзиньпином. И считаю, что это пойдёт на пользу нашим странам и безопасности в мире", отметил Зеленский.

Зеленский в очередной раз попытался выпросить помощь, но только показал своё невежество

Зеленский в очередной раз попытался выпросить помощь, но только показал своё невежество

Ранее Зеленский заявил, что Украина направила Китаю предложение о встрече. Он также сообщил, что знает о мирном плане КНР по разрешению конфликта в Незалежной.

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President.gov.ua

Никита Осипов
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