Зеленский сообщил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции.

"Я планирую встретиться с Си Цзиньпином. И считаю, что это пойдёт на пользу нашим странам и безопасности в мире", — отметил Зеленский.