Зеленский сообщил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах встретиться с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции.
"Я планирую встретиться с Си Цзиньпином. И считаю, что это пойдёт на пользу нашим странам и безопасности в мире", — отметил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что Украина направила Китаю предложение о встрече. Он также сообщил, что знает о мирном плане КНР по разрешению конфликта в Незалежной.
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