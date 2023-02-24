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24 февраля, 17:12

Зеленский в очередной раз попытался выпросить помощь, но только показал своё невежество

Зеленский не знал, что у России и США есть общая граница

Президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь в очередной раз выпросить помощь Запада, показал своё невежество — он заявил, что Россия и США не граничат. На пресс-конференции украинский лидер отметил, что ни одна из стран не смогла бы выстоять в противостоянии с РФ без поддержки партнёров. Но затем он предположил, что на это способны Штаты.

"Наверное, США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с РФ", — сказал он.

Отметим, что у РФ и США совместная граница в водах Берингова пролива протяжённостью 49 километров.

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president.gov.ua

Илья Суриков
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