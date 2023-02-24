Зеленский в очередной раз попытался выпросить помощь, но только показал своё невежество

Президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь в очередной раз выпросить помощь Запада, показал своё невежество — он заявил, что Россия и США не граничат. На пресс-конференции украинский лидер отметил, что ни одна из стран не смогла бы выстоять в противостоянии с РФ без поддержки партнёров. Но затем он предположил, что на это способны Штаты.