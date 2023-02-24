Зеленский в очередной раз попытался выпросить помощь, но только показал своё невежество
Зеленский не знал, что у России и США есть общая граница
Президент Украины Владимир Зеленский, пытаясь в очередной раз выпросить помощь Запада, показал своё невежество — он заявил, что Россия и США не граничат. На пресс-конференции украинский лидер отметил, что ни одна из стран не смогла бы выстоять в противостоянии с РФ без поддержки партнёров. Но затем он предположил, что на это способны Штаты.
"Наверное, США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с РФ", — сказал он.
Отметим, что у РФ и США совместная граница в водах Берингова пролива протяжённостью 49 километров.
Ранее Лайф писал о том, что пользователи Twitter из Германии высмеяли слова МИД ФРГ Анналены Бербок, которая ранее высказалась за разворот политики России "на 360 градусов" вместо 180.