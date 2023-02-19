"Стыдно": Бербок высмеяли в Twitter из-за конфуза с фразой про разворот на 360 градусов

Пользователи Twitter из Германии резко отреагировали на слова МИД ФРГ Анналены Бербок, которая ранее высказалась за разворот политики России "на 360 градусов" вместо 180. Комментаторы отказали министру в праве на ошибку.

"Я постепенно перестаю находить это забавным. Глупость не только крайне опасна — это ещё и насмешка над гражданами. Просто невероятно, что такие люди занимают руководящие должности", — заявил CandleInTheWi14 под постом с видео выступления Бербок в Twitter.

Путин, по мнению Бербок, должен быть на верном пути, отметила anne_sc13, добавив, что про безграничную глупость этой женщины ходят легенды. Tevsa вроде был бы готов простить Бербок её ошибки, однако его смутило, насколько часто она их совершает. FreshDombledore спросил, как долго ещё Бербок будет позорить Германию, а Nixwisser2 не удержался от колкости, удивившись, как глава МИД ФРГ находит дорогу домой вечерами.

"Тест IQ для политиков давно назрел. Требования не должны быть астрономически высокими. Хороший средний показатель избавил бы от многих бед", — посоветовал JohannsenTh.